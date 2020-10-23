Подгорица, , 22:24 — REGNUM Председатель сената Румынии Роберт Мариус Казанчук в своём поздравлении Алексы Бечича по случаю его избрания на пост председателя парламента Черногории отметил, что он приветствует важные реформы, реализованные в Черногории, и оказывает полную поддержку Черногории в её стремлении присоединиться к Европейскому союзу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«В надежде успешно преодолеть внешние проблемы, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне, я хочу подчеркнуть необходимость развития глубоких и тесных отношений посредством диалога между нашими законодательными комитетами, с целью определения новых возможностей для сотрудничества и укрепления отношений между Румынией и Черногорией», — указал Казанчук в поздравлении.

В ответ на поздравление Бечич отметил, что безоговорочная поддержка дружественной Румынии европейской перспективы Черногории была заметна во время председательства Румынии в Совете Европейского союза в первой половине 2019 года.