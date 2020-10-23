Баку, , 16:51 — REGNUM Войска Азербайджана установили контроль над несколькими населенными пунктами в Карабахе, сообщил 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

По его утверждению, несколько поселений было взято в Ходжавендском, Джабраильском и Губадлинском районах Карабаха.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар и Буньядлы Ходжавендского, Даг Тумас, Нюсюс, Халафлы, Минбашылы, Вейселли Джабраильского, Венедли и Мирзагансанли Зангеланского, а также Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского районов Азербайджана. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона сообщила о гибели более 900 своих военных с начала боевых действий, Азербайджан о своих потерях ничего не сообщает, данные закрыты, введены ограничения для социальных сетей.

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