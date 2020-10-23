Москва, , 16:29 — REGNUM Положение дел в Сирии и Ливии обсудили на переговорах 22 октября заместители министров иностранных дел России и Турции Сергей Вершинин и Седат Онал, сообщили 23 октября в пресс-службе МИД РФ.

Также дипломаты обсудили меры по безопасности в Персидском заливе и вопросы ближневосточного урегулирования. Обе стороны согласились, что международные конфликты должны решаться политико-дипломатическим путём.

Москва и Анкара согласились, что нужно уважать суверенитет и территориальную целостность стран, а в принятии решений руководствоваться «общепризнанной международно-правовой базой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в обоих конфликтах — как в Сирии, так и в Ливии — принимает участие, причём в обоих случаях её действия спорны.

Так, в Сирии она находится не по приглашению Дамаска, а в Ливии выступает на стороне одной из конфликтующих сторон.

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