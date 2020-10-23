Вашингтон, , 15:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп лучше других знает, когда именно в стране появится вакцина против коронавируса, об этом он заявил 22 октября во время очередных предвыборных дебатов со своим противником Джо Байденом.

Модератор дебатов Кристен Уэлкер обратила внимание главы Белого дома на то, что члены собственной администрации Трампа указывают на нескорое появление вакцины. В частности, некоторые утверждают, что определенные меры предосторожности придется соблюдать до 2022 года.

«Ваши сроки реальны?» — задала она вопрос Трампу.

«Я считаю, что мои сроки точнее», — ответил глава Белый дома.

По словам Трампа, возможно те, кто придерживается неутешительных мнений относительно сроков появления препарата от коронавируса, не знаю военных.