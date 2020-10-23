Москва, , 13:49 — REGNUM Главное, что играет против действующего главы Белого дома Дональда Трампа, это коронавирусная пандемия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Во-первых, она сама по себе парализовала значительную часть экономических связей во всем мире. И тем самым резко обрушила экономику США. А ведь главным достижением Трампа было то, что он наконец-то начал делать то, что обещали сделать несколько предыдущих президентов, но так и не сделали. А именно воссоздавать рабочие места внутри США, — сказал Вассерман. — И все странности политики Трампа объясняются именно тем, что он поставил эту цель и достигает ее всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Другое дело, что средств маловато. Сама система руководства Америкой дает главе США сравнительно немного возможностей. Но всеми возможностями, что есть, он пользуется. Пользуется очень активно и очень умело. И по его главному достижению пандемия нанесла страшнейший удар».

Как пояснил Вассерман, паралич хозяйственных связей, вызванный карантином, и приостановка многих производств, обусловленный им же, — это тяжелейший удар по любой экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, есть ли шансы на победу у кандидата в президенты США Джо Байдена.

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