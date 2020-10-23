Джакарта, , 13:34 — REGNUM Министерство туризма и креативной экономики Индонезии планирует выплату грантов в размере 3,3 трлн индонезийских рупий ($224 млн), начиная с ноября 2020 года, сообщает Kompas.

По данным источника, гранты направлены на восстановление национального туризма. Доля распределения средств составляет 70% для игроков туристической отрасли, таких как отели и рестораны, которые платят налоги. И 30% — для регионов.

Ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что бюджет в размере одного трлн индонезийских рупий будет выплачен в декабре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла предложил в Ватикане наградить медицинских экспертов, которым удалось найти лекарство от COVID-19.

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