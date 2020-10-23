Ватикан, , 13:06 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла предложил в Ватикане наградить медицинских экспертов, которым удалось найти лекарство от COVID-19, сообщает Kompas.

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Юсуф Калла заявил, что создатели лекарств от коронавируса сыграют большую роль в спасении людей. Таким образом, эти открытия окажут большую услугу человечеству и окажут влияние на мир.

Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла должен встретиться с папой Франциском.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии, за последние сутки в стране подтвердили 4369 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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