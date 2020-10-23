Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден заявил, что Россия не заинтересована в его победе на выборах. Он сообщил это в ходе предвыборных теледебатов с действующим президентом Дональдом Трампом в штате Теннесси.

«Всё происходящее говорит о том, что Россия хочет обеспечить, чтобы я не стал следующим президентом США, потому что они знают, что я знаю их, и они знают меня», — подчеркнул Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил о «вовлечении» России в американский предвыборный процесс наряду с Китаем и Ираном. Он пригрозил, что названные страны «заплатят за это».

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