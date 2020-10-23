Идлиб, Сирия, , 10:33 — REGNUM Штаб террористов в сирийской провинции Идлиб атаковали ВВС западной коалиции во главе с США. В результате уничтожены шесть командиров боевиков «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится на странице телеканала Al Hadath в Twitter.

«14 погибших, в том числе 6 лидеров «Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате бомбардировок коалиции к западу от Идлиба», — отмечено в сообщении.

Уничтоженный ударом беспилотников дом находился в посёлке Джакара в Идлибе вблизи границы с Турцией. В нём собрались боевики контрразведки названной группировки и джихадисты из группировки «Хуррас Ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из погибших — полевой командир последней Усама Мухаджир. Также ликвидирован один из основателей «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо Хамуд Ас-Сахара, уточняет телеграм-канал Directorate 4.