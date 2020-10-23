Белград, 23 октября 2020, 09:35 — REGNUM В четверг, 22 октября, премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти и президент Сербии Александр Вучич при посредничестве Специального представителя Европейского союза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака приняли участие в видео-конференции, формально посвященной проблемам безопасности.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча сопровождалась резкими столкновениями между косовской и сербской стороной.
В то время как косовский премьер-министр призвал Вучича «признать реальность» существования косовского государства, сербский президент ответил:
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Независимость Косово признали США, Евросоюз, Германия, Франция и еще свыше 90 государств.
Читайте ранее в этом сюжете: Отказ Путина от визита в Сербию – ясное послание Вучичу