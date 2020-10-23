Белград, , 09:35 — REGNUM В четверг, 22 октября, премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти и президент Сербии Александр Вучич при посредничестве Специального представителя Европейского союза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака приняли участие в видео-конференции, формально посвященной проблемам безопасности.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча сопровождалась резкими столкновениями между косовской и сербской стороной.

В то время как косовский премьер-министр призвал Вучича «признать реальность» существования косовского государства, сербский президент ответил:

Александр Вучич Хоти два раза подчеркнул два государства, два государства, о двух государствах он говорил и на других встречах. Я тысячу раз говорил ему не использовать эту формулировку. Если ты хочешь сближения между нами, не говори так. Нет двух государств, есть одно государство, которое является членом ООН в соответствии с Резолюцией 1244. Мы должны уважать друг друга. Когда мы говорим о компромиссном решении, то не можем говорить о том, чтобы Сербия признала Косово и Косово признало Сербию.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Независимость Косово признали США, Евросоюз, Германия, Франция и еще свыше 90 государств.

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