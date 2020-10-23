Джакарта, , 08:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала к реформированию ООН во время встречи министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Генеральным секретарем ООН и президентом Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Sindonews.

В ходе встречи министр иностранных дел Индонезии затронула как минимум три важных вопроса. Первый — побудить ООН продолжить усилия по реформированию, чтобы восстановить доверие мира к многосторонности.

«Обеспечить, чтобы ООН продолжала усилия по преодолению пандемии и ее экономических последствий путем укрепления сотрудничества с региональными партнерами. Обеспечение прав палестинского народа и урегулирование палестинского вопроса», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди призвала ООН продолжать прилагать усилия, чтобы сделать организацию более эффективной, действенной и менее бюрократической.

В краткосрочной перспективе Индонезия надеется, что ООН продолжит взаимодействовать с региональными партнерами для увеличения регионального потенциала в решении новых проблем и вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии рассказала о своей работе, связанной с усилиями по оказанию помощи правительству в преодолении пандемии.

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