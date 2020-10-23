Ереван, , 08:11 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером, сообщила 23 октября пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян на своей странице в Facebook.

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"Стартовал рабочий визит Мнацаканяна в США, — написала она. — Министр встретился с помощником госсекретаря США».

Подробности этой встречи Нагдалян не привела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе визита в США Мнацаканян планирует провести ряд встреч, в том числе с госсекретарем Майком Помпео.

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