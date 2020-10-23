Дамаск, , 04:11 — REGNUM Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям сирийской Пальмиры, сообщает пресс-служба Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Малоимущим жителям города выдали продуктовые наборы. Также для горожан устроили концерт военного оркестра авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме.

«Репертуар был особый. Мы подбирали его очень тонко для того, чтобы затронуть сердца и души местного населения», — заявил дирижер Сергей Чубенко.

Отмечается, что местные жители остались довольны прошедшим мероприятием.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин осудил западные санкции против Сирии. По его словам, санкции являются дополнительным бременем для сирийского народа, а не для руководства республики.