Пирей, Греция, , 03:55 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Алтай», которые 19 октября зашли в греческий порт Пирей, завершили деловой визит и вышли в Эгейское море. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

За время стоянки в Пирее корабли и суда СФ пополнили запасы воды, топлива и продовольствия. Командир отряда капитан первого ранга Станислав Варик, командир БПК «Вице-адмирал Кулаков» и капитаны судов обеспечения совершили протокольные визиты в мэрию города, в администрацию порта, к местному военно-морскому командованию и начальнику полиции.

«Выход личного состава с кораблей и судов в город для осмотра достопримечательностей и экскурсий не выполнялся в связи со сложной эпидемической обстановкой», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота (СФ) ВМФ России 19 октября зашёл с деловым визитом в греческий порт Пирей.

Читайте ранее в этом сюжете: БПК «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения СФ ВМФ России зашли в Грецию