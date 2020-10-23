Конакри, , 03:32 — REGNUM На президентских выборах в Гвинее побеждает действующий президент страны Альфа Конде. Об этом со ссылкой на Независимую национальную избирательную комиссию 22 октября сообщает агентство Reuters.

По данным комиссии, обработавшей бюллетени 37 из 38 избирательных округов первого тура президентских выборов, прошедших в африканской республике 18 октября, действующий президент получил 2,4 млн голосов избирателей. Главный соперник Конде, лидер оппозиции экс-премьер Селу Далейн Диалло набрал всего 1,26 млн голосов.

Напомним, что Диалло заявил о своей победе ещё до оглашения предварительных результатов голосования. Он обвинил администрацию президента Конде в фальсификации результатов выборов в пользу действующего президента. Со своей стороны, президент Конде призвал к спокойствию в ожидании официальных результатов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители штаба главного оппозиционного кандидата на пост президента Гвинеи Селлу Далейн Диалло осудили «крупномасштабное мошенничество», направленное на то, чтобы помешать представителю оппозиции выиграть воскресные президентские выборы.

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