Подгорица, , 21:57 — REGNUM Австрия продолжит оказывать поддержку Черногории в процессе европейской интеграции, заявила посол этой страны Анна Янкович и добавила, что Европейский союз не станет полноценным объединением без стран Западных Балкан. 22 октября с ней встретился председатель парламента Черногории Алекса Бечич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«На встрече было установлено, что межгосударственное сотрудничество Австрии и Черногории имеет потенциал для укрепления в ряде областей, особенно в сфере культуры, туризма, инфраструктуры и экологии», — указал Бечич.

Беседа, среди прочего, предоставила возможность собеседникам обменяться мнениями по поводу тесного сотрудничества двух парламентов. Собеседники выразили взаимное ожидание продолжения интенсификации партнерских отношений. Подчеркнув дружественное расположение Австрии во время её председательства в Совете ЕС, Бечич выразил уверенность, что Вена продолжит поддерживать интеграцию Подгорицы с Европейским союзом.