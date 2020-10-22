Москва, , 19:20 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват и сопровождение самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Беринговым морем, сообщает 22 октября Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушная цель была обнаружена над нейтральными водами Берингова моря российскими техническими средствами контроля.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — сообщили российские военные.

Воздушная цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российский истребитель сопроводили его над акваторией Берингова моря, пока тот не отвернул в сторону от границ РФ.

Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

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