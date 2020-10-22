Варшава, , 16:44 — REGNUM 22 октября на официальных ресурсах министерства иностранных дел Польши появилось сообщение, в котором ведомство выразило поддержку правительств США, Канады и Великобритании об «ответственности сотрудников российской военной разведки ГРУ за многочисленные кибератаки». Об этом передает Poldkie Radio 24.

«Польша поддерживает заявления правительств США, Канады и Великобритании, указывающие на ответственность российских офицеров военной разведки ГРУ за многочисленные кибератаки, распространение вредоносного программного обеспечения. Это всё было нацелено на ряд западных стран, на их важнейшую инфраструктуру, здравоохранение, энергетические системы, свободные выборы и международные спортивные мероприятия», — говорится в заявлении польского МИД.

Напомним, в понедельник, 19 октября, министерство юстиции США обвинило шесть «офицеров российской военной разведки» в «причастности к хакерской кампании», направленной, среди прочего, на «вмешательство во французские выборы и информационные атаки на американских спортсменов по время Олимпийских игр». Великобритания и Канада поддержали США и также осудили «масштабную хакерскую атаку российской военной разведки (ГРУ)».

Каких-либо доказательств при этом представлено не было.