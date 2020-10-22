Тбилиси, , 16:12 — REGNUM План по улучшению качества воздуха в Рустави и его окрестностях утвердили члены правительства Грузии во время заседания. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Выбросы в атмосферу

По данным ведомства, планом предусмотрено значительное сокращение промышленных выбросов в стране. Для этого будут увеличены размеры штрафов за чрезмерное загрязнение воздуха, а также налажен автоматический мониторинг на крупных предприятиях. Кроме того, планируется наделить Департамент экологического надзора правом останавливать предприятия, если на них будут зафиксированы нарушения.

«Как только новые правила вступят в силу, предприятиям придется установить современные пылеулавливающие системы фильтрации на объектах и контролировать выбросы», — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что на реализацию плана в Грузии планируется потратить 62 млн лари (около $19 млн).

Стоит отметить, что в Рустави, по данным министерства охраны природы и сельского хозяйства, качество воздуха одно из худших в стране. Около города находятся 22 завода.