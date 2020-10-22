Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Действия правоохранителей в случае с захватом заложников в банке в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия) позволили избежать жертв, таким образом, была выполнена только первоочередная задача. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 22 октября сказал на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Сложнейшая ситуация в Зугдиди вчера обошлась без жертв. Это была лишь первостепенная задача. Всем нужно понимать, что теперь главной задачей МВД и правоохранительной системы является задержание виновного в тяжком преступлении в кратчайшие сроки», — сказал Гахария.

Он добавил, что задержание злоумышленника, который угрожал убить заложников, является основной задачей для правоохранителей, так как у нарушителей закона не должно возникнуть чувство безнаказанности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в одном из отделений Банка Грузии в Зугдиди неизвестный захватил по разным данным до 43 заложников. Он потребовал выкуп в размере $0,5 млн. Правоохранители передали злоумышленнику деньги, и он смог скрыться от полиции.

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