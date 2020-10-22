Москва, , 14:11 — REGNUM Вопрос дискриминации женщин при применении регуляторной гильотины требует особого внимания, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член Генерального совета Партии Роста Дмитрий Порочкин.

В рамках работы по регуляторной гильотине, рабочая группа по направлению трудовых отношений и охране труда, выдвинула предложение и обоснование по внесению изменений в статью 253 ТК РФ: Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

Несмотря на участие России в ряде международных конвенций и принятие ряда документов, в том числе 1979 Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Российское законодательство до сих пор ограничивает женщин в допуске к ряду профессий в соответствии с Перечнем производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Так, например, женщинам в России запрещено работать слесарем, токарем, машинистом, водителем на ряде производств, участвовать в тушении пожаров и пр.

Как отметил Порочкин, на одной из встреч рабочей группы, в защиту данного предложения привели в пример вопиющей случай по массовому сокращению женщин-работников завода по производству взрывчатых веществ, в связи с принятием перечня. Также обсуждались ситуации, в которых женщины допускаются до обучения в средних и высших учебных заведениях, а в последствии не имеют возможности и права работать по полученной специальности.

«Данный перечень, в понимании российских законотворцев, несет благую цель и призван защитить и оградить здоровье женщин в детородном возрасте от воздействия опасных и вредных факторов. Но как показывает практика, существенное количество профессий, которых касается Перечень, в равной степени вредны как для мужского, так и для женского здоровья, а по факту ограничивается только право на труд женщин. Поэтому, если женщина вышла из детородного возраста или в силу физиологических особенностей организма не способна иметь детей, то в данном случае очевиден факт дискриминации женщин, а также прослеживается стереотипные представления о роли женщин в обществе. Такой подход также нарушает и базовые конституционные права человека», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, предложение рабочей группы для внесения изменений в трудовое законодательство базируется на том, чтобы уйти от дискриминирующих перечней, а допуск до работ с вредными и опасными условиями труда осуществлять по медицинским показаниям, в рамках предварительных и периодических медицинских осмотров в равной степени как для мужчин, так и для женщин.

«Подобный подход, с учетом рекомендаций МОТ, позволил бы уменьшить остроту социального недовольства, связанную с невозможностью поступления женщин на работу по определенным профессиям и в определенных производствах, а также снизить проблему кадрового дефицита», — добавил Порочкин.