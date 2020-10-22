Москва, , 13:35 — REGNUM Новые обвинения в адрес России о попытках повлиять на политический процесс в США абсолютно безосновательны, они связаны с предвыборной кампанией в этой стране. Об этом сообщил 22 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который обвинил Россию и Иран в завладении данными о регистрации американских избирателей. При этом Песков отметил, что вынужден «с сожалением» реагировать на это.

Обвинения в адрес Москвы сыплются ежедневно, ни одно из них не имеет под собой никаких оснований, подчеркнул он.

«Скорее, это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами», — добавил пресс-секретарь президента.

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