Москва, , 13:22 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина со спикером Госдумы Вячеславом Володиным должна состояться в ближайшее время. Об этом сообщил 22 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что пока такая встреча не состоялась, но она «действительно планируется». Он отметил, что у Государственной думы в настоящее время очень напряженная и обширная повестка дня, потому Путин и Володин могут встретиться «и на следующей неделе».

Пока точной информации о такой встрече нет, добавил Песков и заверил, что о ней своевременно объявят.

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