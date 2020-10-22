Москва, , 13:21 — REGNUM Российская сторона прикладывает все усилия для нормализации ситуации в Нагорном Карабахе мирным путём. Об этом сегодня, 22 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное проведение десантной операции в Нагорном Карабахе.

«Россия делала и делает всё возможное, чтобы вывести ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва «по-прежнему убеждена, что альтернативы мирному урегулированию у этой проблемы нет».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин согласился с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что конфликт в Нагорном Карабахе в нынешней ситуации не имеет дипломатического разрешения из-за действий Азербайджана. По его словам, Баку, заявляя о готовности решать всё мирным путём, при этом идёт в наступление и выдвигает неприемлемые требования, рассчитывая на военную победу.

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В этой связи парламентарий допустил проведение Россией десантной операции в Нагорном Карабахе.