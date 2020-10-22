Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Представители Демократической партии в Сенате США планируют в знак протеста бойкотировать голосование в юридическом комитете по кандидатуре судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда, которое должно состояться сегодня, 22 октября. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, сообщает Politico.

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«Демократы завтра же бойкотируют незаконное выдвижение кандидатуры судьи Барретт в судебные органы и не обеспечат необходимого кворума», — написал Шумер в Twitter

По мнению сенатора, своим намерением как можно скорее — до всеобщих выборов президента США, запланированных на 3 ноября, — утвердить кандидатуру Барретт республиканцы показывают, что их интересует «только грубая политическая власть», в то время как «на карту поставлено здравоохранение и права».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент США Дональд Трамп объявил Эми Кони Баррет своим кандидатом в члены Верховного суда США. Согласно данным соцопросов, её кандидатуру на этот пост поддерживают большинство граждан США — 51% респондентов. Против президентской кандидатуры высказались 46%.

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