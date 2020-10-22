Кишинёв, , 10:13 — REGNUM Экстрадицию экс-лидера Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, в настоящее время находящегося в розыске, запросила у Кипра Генеральная прокуратура Молдавии. Об этом 22 октября сообщил на брифинге генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

«Пока мы не получили никакого ответа от властей Турции. Кроме этой страны прокуратура отправила запросы об экстрадиции господина Плахотнюка в Республику Кипр и Саудовскую Аравию», — заявил Стояногло.

Также он уточнил, что на данный момент молдавская Генпрокуратура получила ответ только из Саудовской Аравии, в котором сообщается, что Плахотнюк не пересекал границу данного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США готовят революционный сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране.