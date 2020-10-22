Ереван, , 09:47 — REGNUM Сообщение минобороны Азербайджана о ракетном обстреле с армянской территории Габалинского района не соответствует действительности. Об этом 22 октября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Заявление азербайджанской стороны о том, что с территории Армении был произведён пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью», — говорится в сообщении Степанян.

Также в нем подчеркивается, что с территории Армении в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба азербайджанского минобороны сообщила, что запуск баллистических ракет в направлении Габалинского района Азербайджана был произведен с армянской стороны.