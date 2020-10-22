Кендари, , 08:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в провинцию Юго-Восточный Сулавеси, сообщает Antara.

В ходе рабочего визита глава государства ознакомится с местом сбора сахарного тростника, а также откроет в этом районе сахарный завод.

Джоко Видодо продолжит свое путешествие и посетит город Кендари, чтобы открыть мост через залив. Ожидается, что построенный мост будет способствовать развитию существующей системы дорожной сети в этом районе и поддержит процесс ускоренного развития в городе Кендари.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальной службе по контролю населения, планированию семьи, расширению прав и возможностей женщин и защите детей заявили, что 9372 семьи в Индонезии имеют право на получение риса.

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