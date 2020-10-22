Нур-Султан, 22 октября 2020, 08:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в четвертом заседании национального совета общественного доверия, написал 22 октября пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
По его словам, участники мероприятия обсудят реформу государственного управления, социальные и экологические проблемы, защиту прав детей, поддержку инвалидов и другие вопросы.
Напомним, первое заседание национального совета общественного доверия Казахстана прошло 6 сентября 2019 года. В совет входят представители политических партий, общественных объединений, неправительственных организаций, СМИ и другие представители общественности.
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