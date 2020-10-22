Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Соединённые Штаты и Россия максимально близки к тому, чтобы заключить соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил 21 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью телеканалу PBS.

«Похоже, что обе стороны становятся намного ближе друг к другу. И мы, я бы сказал, очень близки к сделке», — сказал он.

Свою уверенность Биллингсли объяснил тем, что «Россия продвинулась в направлении предложения США» по ограничениям, которые установит договор. При этом Вашингтон откажет в продлении соглашения, если Москва не пойдёт на выдвинутые условия.

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Напомним, в середине октября Биллингсли заявил, что США согласятся продлить договор с Россией при условии временной заморозки ядерных арсеналов двух стран.

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