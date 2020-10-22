Тегеран, , 09:50 — REGNUM 20 октября мэр Сараево Абдула Скака выразил готовность содействовать развитию городского сотрудничества между иранской и боснийской столицами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

На встрече с послом Ирана в Сараево Резой Келичханом он высоко оценил меры посольства страны по закладыванию основ для дальнейшего конструктивного сотрудничества между Тегераном и Сараево. Скака также рассмотрел пути расширения двустороннего взаимодействия в различных областях.

Напомнив об оказываемой иранцами поддержке во время войны в Боснии и Герцеговине, мэр Сараево выразил готовность содействовать иранскому народу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и передал соболезнования семьям погибших в стране.

Посол Ирана, со своей стороны, отметил культурную и историческую общность между двумя народами, заявив, что городская дипломатия — это возможность, которая способствует развитию братских отношений между народами двух государств.