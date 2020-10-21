Конфлан-Сент-Онорин, , 23:38 — REGNUM Выходец из Чечни Абдулах Анзоров, 16 октября обезглавивший учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, вступал в контакт с исламистом на территории Сирии незадолго до преступления. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Le Parisien.

Под псевдонимом Al_Ansar 270 Анзоров переписывался на русском языке в социальной сети Instagram с пользователем 12.7X108, который, как выяснила антитеррористическая прокуратура, находился в провинции Идлиб в Сирии. Как сообщает тот же источник, в переписке Анзоров спрашивал у собеседника его мнение по теологическим вопросам.

Как передавалоИА REGNUM, 16 октября 18-летний Анзоровубил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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