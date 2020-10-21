Джелалабад, Афганистан, , 23:21 — REGNUM 15 граждан Афганистана погибли в давке в очереди на получение Пакистанских виз в Джелалабаде, 21 октября сообщает агентство Reuters.

Давка произошла на стадионе, где тысячи людей всю ночь ждали раздачи жетонов на доступ в очередь к посольству Пакистана. В момент раздачи жетонов вся толпа кинулась за ними.

По сообщению полиции, 11 из 15 жертв — женщины. Среди более чем десятка раненых есть несколько пожилых людей.

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