Ереван, , 21:38 — REGNUM Вооруженные силы Карабаха отбили все попытки войск Азербайджана атаковать, заявил 21 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджанские военные Цитата из видео YouTube

По его словам, на южном направлении бои происходили на реке Аракс, являющейся линией границы с Ираном.

Он отметил, что на северном направлении азербайджанские войска пытались продвинуться при помощи многочисленных диверсионных групп и действий авиации.

«Сегодня в центральном направлении фронта диверсионные группы противника пытались проникнуть на наши позиции, однако после мощного артобстрела, попытка была пресечена, противник обратился в бегство, неся тяжелые потери. На южном направлении боевые действия проходили близ русла реки Аракс. Все попытки продвижения и атак противника пресечены, ни на миллиметр противник не смог продвинуться», — сказал Ованнисян.

«На севере также были попытки атак, которые отброшены, нанесены значительные потери в технике. Противник применял авиацию и большое количество диверсионных групп. В настоящее время бои продолжаются», — добавил представитель минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за 21 октября 22 населенных пункта в Нагорном Карабахе были взяты азербайджанской армией.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Турции заявил об отправке турецких войск в Карабах