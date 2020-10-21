Париж, , 20:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс совершит визит в столицу Бельгии Брюссель, где обсудит с председательницей Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен борьбу с «распространением ненависти» в интернете. Об этом в среду, 21 октября, сообщает Reuters.

После убийства учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, глава правительства проведет переговоры с главой Еврокомиссей о борьбе на общеевропейском уровне с «распространением ненависти» онлайн. О предстоящем визите Кастекс сообщил в ходе выступления в Сенате Франции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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