Тегеран, , 17:10 — REGNUM Ситуация в сирийском Идлибе стала одной из тем российско-иранских переговоров, сообщили 21 октября в пресс-службе МИД Ирана.

Комментируя визит в Тегеран коллег из России во главе со спецпредставителем российского президента по урегулированию в Сирии Александром Лаврентьевым, внешнеполитическое ведомство Ирана перечислило темы обсуждения.

Среди них — Идлиб и ситуация в Сирии в целом, включая проблему беженцев из этой страны, а также вопрос конституционного комитета (создан из представителей правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии для мирного урегулирования ситуации в стране).

Напомним, Идлиб — это приграничная с Турцией провинция на северо-западе Сирии. В этой провинции находится турецкий военный контингент, поддерживающий вооружённую сирийскую оппозицию. При этом именно в этой части Сирии ситуация с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остаётся тяжёлой.

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