Варшава, , 16:23 — REGNUM Социологическая служба IBRiS провела исследование уровня доверия и недоверия польского общества к разным политическим силам. Президент и премьер-министр страны потеряли в рейтинге по сравнению с результатами аналогичного исследования в сентябре. Об этом передает Onet.pl.

Согласно данным опроса, президент Анджей Дуда в очередной раз возглавил рейтинг доверия среди польских жителей. Ему доверяют 42,3% респондентов. В сентябре данный показатель был выше на 9,9%. Это значительное падение, однако в прошлом месяце данный показатель был рекордно высоким. Теперь можно наблюдать фактическое возвращение доверия к президенту к уровню, который наблюдался во время президентской кампании в мае-июне текущего года.

На втором месте оказался премьер-министр Матеуш Моравецкий. Главе правительства доверие выразили 40% опрошенных. При этом, данный результат также скромнее, чем был месяц назад. Тогда политику доверяли 48,6%. Сейчас для премьер-министра это самый низкий результат с января текущего года. Тогда Моравецкому выразили доверия также около 40% респондентов.

Впервые в тройку лидеров пробился политик Шимон Холовня — глава движения «Польша 2050». Ему доверяют 37,9% опрошенных жителей Польши. Но по сравнению с прошлым месяцем ему стали доверять меньше на 5,4%.

Рейтинг недоверия возглавил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро. Ему не доверяют 62,5% опрошенных. Вице-премьеру Ярославу Качиньскому не доверяют 59,1% респондентов, а тройку лидеров по недоверию замыкает Дональд Туск — председатель Европейской народной партии. Ему не доверяют 56%.

Опрос был проведен 16−17 октября. Исследуемая выборка составила 1100 человек — жители Польши из разных регионов, разных возрастов и полов.