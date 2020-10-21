Москва, , 14:30 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла поправки в закон о прокуратуре РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. В комитет Госдумы по госстроительству поступило 13 поправок, все они предложены к отклонению.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Проектом закона дается новое определение прокуратуры. Кроме того, в соответствии с новыми положениями Конституции уточняется, что, несмотря на то, что деятельность прокуратуры осуществляется в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, имплементированными в правовую систему страны, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Прописывается порядок назначения генерального прокурора и его заместителей — президентом после консультаций с Совфедом. Одновременно уточняется порядок назначения прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров, приравненных к прокурорам субъектов — транспортных, природоохранных.

Инициатива внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции.

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