Москва, , 13:58 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла поправки в закон о Конституционном суде, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября. Инициатива была доработана, на обсуждение поступило 34 поправки.

«Система меняется, появляются новые главы», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарии поддержали норму о том, что судья Конституционного суда не может выступать с особым мнением, не вправе «критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда РФ», а также публично «высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения» вплоть до принятия решения по данному вопросу.

Кроме того, депутаты поддержали поправку о требованиях к главе КС: исключается действующее сейчас требование о том, что председатель КС и его заместители назначаются только из числа судей.

Также, в соответствии с поправками, обратиться в КС могут и муниципалитеты.

Инициатива была внесена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции. Сокращается численный состав Конституционного суда (КС) — предусматривается, что суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Меняется порядок прекращения полномочий судей КС РФ, включая председателя суда и его заместителя.

Кроме того, разрешается вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Правом обращения в КС с таким запросом наделяется президент, правительство, Верховный суд, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

«Если эти решения противоречат положениям Конституции России, а значит — интересам нашей страны, закон позволит защитить наши ценности, наш суверенитет», — отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Третье чтение запланировано на следующую неделю.

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