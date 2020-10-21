Москва, , 13:32 — REGNUM В Кремле надеются, что диалог с США по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) будет продолжен, так как данный договор важен для безопасности всего мира. Об этом 21 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тематики контроля над вооружениями и ДСНВ, эта тема носит стратегический характер и общемировое значение — не только в интересах наших двух стран (России и США), это в интересах безопасности и стабильности всего мира. Здесь мы надеемся на продолжение диалога», — заявил Песков.

Также он отметил, что в настоящее время работа на уровне экспертов продолжается, и подчеркнул, что в Москве надеются на то, что в ходе диалога стороны смогут разрешить свои разногласия по сути данного вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 21 октября проведет обсуждение вопросов водоснабжения Крыма с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным .

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