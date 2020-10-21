Москва, , 13:04 — REGNUM Договор по СНВ-3 носит стратегический характер и находится в плоскости интересов РФ и США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тематики контроля над вооружением, ДНСВ — эта тема носит стратегический характер и общемировое значение. Это не только в интересах наших двух стран, это в интересах безопасности и стабильности всего мира. Здесь мы надеемся на продолжение диалога», — сказал Песков.

По его словам, работа в этом направлении продолжается на экспертном уровне, и Кремль надеется на продолжение разговора и устранение недопониманий в результате диалога.