Белград, , 13:09 — REGNUM Парламент Сербии 22 октября проведёт учредительную сессию, на которой депутаты должны избрать нынешнего министра иностранных дел Сербии Ивицу Дачича в качестве спикера парламента. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Журналисты отмечают, что 3 августа парламент Сербии утвердил депутатские мандаты, а на заседании 22 октября будет избрано руководство парламента. Помимо председателя парламента будут избраны вице-председатели данного государственного органа, также будут назначены генеральный секретарь и сформированы рабочие органы.

После этого в ближайшие дни ожидается формирование нового правительства Сербии. Председатель «Сербской прогрессивной партии» Александр Вучич заявил 21 октября на съезде партии, что к 22 октября все комитеты в парламенте Сербии будут сформированы, и 23 октября депутатская группа представит законопроект о министерствах, который будет рассматриваться на выходных.