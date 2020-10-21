Могадишо, , 04:22 — REGNUM Неизвестные вооруженные люди попытались убить главу службы по делам миграции и натурализации Сомали Мохамеда Адена Кофи, сообщает Анатолийское агентство.

Сообщается, что теракт произошел в столице Сомали Могадишо. В результате взрыва погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Сам чиновник не пострадал. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября произошло столкновение военнослужащих армии Сомали с террористами в районе Афгойе. В результате перестрелки погибли не менее десяти военных, четверо террористов были убиты.

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