Тифарити, , 23:56 — REGNUM Последний доклад Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по ситуации в Западной Сахаре «не соответствует букве и духу» совместного плана ООН и Африканского союза по урегулированию конфликта. Об этом заявил представитель Фронта ПОЛИСАРИО при Всемирной организации Сиди Мохамед Омар, передаёт Sahara Press Service.

По его словам, в отчёте не было представлено исчерпывающего описания ситуации в регионе, при этом доклад оказался «предвзятым», поскольку «ставит жертву и палача в равные условия».

«Это создаёт у Совета Безопасности ложное впечатление, что ситуация спокойная, и что всё идет хорошо, в то время как в регионе царит беспорядок, особенно в Эль-Гергерате, и марокканские власти продолжают грубейшие нарушения прав человека на оккупированных территориях», — заявил Мохамед Омар.

Он также сообщил, что Сахарская Арабская Демократическая Республика направила свою официальную позицию на этот счёт в письме генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали Генеральному секретарю ООН и действующему председателю Совета Безопасности.

Сообщается также, что в минувшее воскресенье, 18 октября, сахарские демонстранты собрались перед Марокканской стеной, именуемой ими «стеной позора», вблизи ворот, через которые члены Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) проезжали с оккупированных территорий.

Демонстранты потребовали от ООН скорейшим образом обеспечить организацию референдума о самоопределении народа Западной Сахары.