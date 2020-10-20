Ереван, , 23:31 — REGNUM Азербайджанские войска для осуществления операции против Нагорного Карабаха создали два-три «ударных кулака», но не добились значительного успеха, заявил 20 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в интервью армянскому Общественному телевидению.

По его словам, на данный момент Азербайджан, видимо, сконцентрировал свои усилия на южном направлении.

«Были два-три «ударных кулака», сформированных из воинских объединений численностью свыше 10 тысяч человек, то есть 15−16, возможно, 20 тысяч, среди которых несколько тысяч военнослужащих специальных штурмовых подразделений. В каждом из них было свыше 100 танков, столько же бронетехники, 200−300 артиллерийских средств, в том числе десятки тяжелых РСЗО», — сказал Ованнисян.

По его словам, прорвать оборонительные рубежи Армии обороны Карабаха эти ударные группы не смогли, лишь на некоторых участках оттеснив армянские силы на вторую линию обороны. Сейчас они пытаются действовать методом выдавливания.

«Но несмотря на технологическое преимущество, огромное численное преимущество — в 12 раз на участках прорыва, — им удавалось продвинуться в день в среднем на 1−2 километра… С точки зрения военного искусства — это позор», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Карабах признали гибель порядка 800 своих военных. В Азербайджане любые данные о боевых потерях засекречены.

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