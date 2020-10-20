Ереван, , 22:11 — REGNUM Боевые действия в Карабахе продолжались на южном и северном направлениях, сообщил 20 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, войска Азербайджана возобновили 20 октября атаки в Карабахе. особо упорные бои отмечались на южном направлении.

«Сегодня с утра подразделения ВС Азербайджана возобновили атаки на севере и юге Карабаха. Особо упорные бои шли на южном фланге. Там армянским силам удалось остановить несколько атак и отбросить противника на исходные позиции», — сообщил Ованнисян.

Кроме того, он сообщил об уничтожении нескольких азербайджанских беспилотников, в том числе ударного турецкого БПЛА «Байрактар».

"Сейчас ситуация также напряженная, бои продолжаются, но не с такой интенсивностью», — добавил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

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