Минск, , 21:58 — REGNUM После завершения нынешней конституционной реформы Александр Лукашенко сам оставит президентское кресло, так как 10 октября он дал слово политзаключённым в СИЗО КГБ. Об этом в опубликованном 20 октября интервью белорусскому порталу tut. by заявил освобождённый из-за решётки белорусский политолог и предприниматель Юрий Воскресенский.

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По мнению бывшего узника СИЗО КГБ, длящиеся с августа и охватившая белорусские города и веси массовые протестная активность «должна материализоваться в легальный политический процесс». Воскресенский уверен: «Никакая власть не будет разговаривать с улицей. Надо садиться за стол переговоров».

Рассказывая о субботней встрече Лукашенко с политзаключёнными, бывший узник СИЗО КГБ рассказал: «Лукашенко заявил: даю вам слово, я сам выступил с поправкой, чтобы в Конституции количество сроков президента было ограничено до двух. Человек очень сильно повзрослел».

Верить бессменно правящему с 1994 года Лукашенко должны, по мнению Воскресенского, потому, что опущенный на свободу ему верит исходя из своего опыта.

Лукашенко пойдёт на такие существенные конституционные изменения, по мнению Воскресенского, по следующим мотивам: «Потому что у него уникальная политическая интуиция. Раньше он не был готов к этому, так как не было запроса от общества. И он созрел для этих перемен. Все демократические перемены эффективно и быстро закрепляются при сильной власти, при сильном лидере, как это было в Сингапуре при Ли Куан Ю. Рекомендую воспользоваться этой возможностью и пожать эту сильную руку».

Воскресенский сообщил также: «Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок: «Даю вам слово, ребята». Я ему верю, все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты. Он сказал, что строил Беларусь так, как это видел, что не считает, что делал плохо — вылизал все малые города, сохранил промышленный потенциал, и попросил улучшить ситуацию — закрепить демократические изменения в Основном законе. «Потому что я знаю, что такого, как я, президента — честного, искреннего и не коррупционера — может больше не быть», — сказал он».

Напомним, комментируя 20 октября предстоящие поправки в белорусскую конституцию, Лукашенко заявил: «Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, — пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать — будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране».

По неофициальной информации, поправки в белорусскую конституцию планируется вынести на обсуждение сторонников Лукашенко, которых по непонятным схемам собирают на так называемые «всебелорусские народные собрания». До этого, 25 октября белорусские силовики планируют жестоко подавить очередную волну протестных манифестаций, которая накрывает Минск и другие белорусские города по воскресеньям.