Приштина, , 20:27 — REGNUM Утром 19 октября посол Косово во Франции Чендрон Гаши опубликовал на своей странице печально известные карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на родине поступок дипломата был встречен с негодованием. Граждане требуют отставки дипомата, призывают на его голову всяческие бедствия и подчеркивают, что оскорбление своего народа ради того, чтобы показаться большим европейцем, недопустимо.

Исламская община Косово назвала действие посла неприемлемым и разрушающим межрелигиозную гармонию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября во Франции был обезглавлен учитель истории, показавший школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. Тело педагога было найдено в городе Конфлан-Сент-Онорин в департаменте Ивелин. Убийцу, приверженца радикального исламизма, застрелили при задержании.

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