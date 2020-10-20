Пекин, , 20:00 — REGNUM Китай и Индия вступили в активные контакты по поводу судьбу китайского военнослужащего, недавно заблудившегося и пропавшего в районе границы двух государств, сообщает 20 октября Синьхуасо ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

По словам дипломата, китайская сторона немедленно проинформировала об инциденте сопредельную сторону, выразив надежду, что Индия поможет в поиске военнослужащего и немедленно передаст его китайским властям. Индийская сторона пошла навстречу этой просьбе. Чжао Ляцзянь сообщил, что военнослужащий найден, и в настоящее время проходит медицинский осмотр, после которого будет передан китайской стороне.