Баку, , 17:59 — REGNUM Об обстреле со стороны ВС Армении двух населённых пунктов на территории Азербайджана сообщили 20 октября в азербайджанских ВС.

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По данным Баку, армянские войска подвергли ракетным обстрелам Тертерский и Геранбойский районы на территории Азербайджана. Это произошло в 17:00 (время местное).

Напомним, Тертерский район находится на линии соприкосновения в войне, которая продолжается с конца сентября в Нагорном Карабахе.

Большая часть этого района находится в Нагорном Карабахе. Геранбойский район граничит с Тертерским.

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